Ladri in fuga nell'agro di Bitonto: sventato furto dalla Vigile rurale, recuperati 400 kg di olive





Le pattuglie del Consorzio stavano perlustrando le contrade al fine di impedire le reiterate attività illecite nell’agro di Bitonto, quando in un appezzamento con alberi abbastanza carichi di frutto, hanno scoperto capienti sacchi già colmi di olive appena raccolte illegalmente e pronti per essere portati via. I ladri, alla vista delle volanti delle guardie campestri dello storico Consorzio, sono fuggiti scomparendo nel buio fitto.





La refurtiva è stata recuperata integralmente e restituita ai legittimi proprietari. Prosegue con abnegazione e impegno l’attività di vigilanza delle nostre campagne da parte del Consorzio La Vigile Rurale, ulteriormente intensificata in questo periodo per offrire massima attenzione alle esigenze degli agricoltori. Si allegano foto e video dell'intervento effettuato.

BITONTO - Mentre svolgevano attività di ispezione degli uliveti, alle ore 22 di lunedì 4 dicembre, le guardie giurate del consorzio La Vigile Rurale hanno impedito un furto di 400 kg di olive in contrada Cela, a Bitonto.