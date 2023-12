Richiesta audizione in Commissione Lavori Pubblici per il completamento della Statale 7 Ter Bradanico-Salentina





La richiesta è motivata dalla necessità di avere chiarezza sui costi, uno studio di fattibilità tecnico-economica dei due lotti e un piano definitivo sugli espropri, al fine di valutare i tempi di completamento dell'opera avviata trent'anni fa.





L'infrastruttura è cruciale per collegare i capoluoghi salentini di Lecce e Taranto, attualmente non connessi da una strada a quattro corsie, e velocizzare i traffici di media e lunga percorrenza. Il consigliere Pagliaro sottolinea l'importanza di rispettare il cronoprogramma e rivedere l'analisi costi-benefici, ribadendo l'impegno assunto dalla Giunta regionale di fare pressing sull'Anas per includere la statale a quattro corsie tra le opere prioritarie.

BARI - Il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo di La Puglia Domani, ha presentato una richiesta di audizione in Commissione Lavori Pubblici del Consiglio regionale per ottenere un quadro aggiornato sulla Statale 7 Ter Bradanico-Salentina.