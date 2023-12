'Le Strade di San Nicola', solidarietà e spettacolo dalla Puglia

ph Gianni Bruccoleri

BARI - L’8 dicembre 2023 torna al Teatro Petruzzelli lo spettacolo “Le Strade di San Nicola”. Uno show con artisti di fama nazionale che si alterneranno sul palco nel nome della solidarietà. Con la direzione artistica di Fabio Di Credico e Aldo Augelli, si esibiranno il cantautore Michele Zarrillo, i Neri per caso, i comici Gianluca Impastato, e il pugliese Uccio De Santis, “I Salvatullo” la coppia nella vita e sul palco composta da Raffaello Tullo leader della Rimamband con Martina, l’imitatore e cabarettista Leonardo Fiaschi e il duo Soul Experience, composto dal sassofonista Bruno Tassone e dj Tatien, protagonista di un djset. La serata sarà presentata da Mauro Pulpito e Alessandra Bucci.Tutti i protagonisti hanno sposato a pieno lo spirito benefico dell’iniziativa, mettendo a disposizione la loro grande professionalità. Un’iniziativa che grazie al contributo di associazioni e pubblico presente, saprà arrivare al cuore di tutti.«Mettere a disposizione la propria popolarità per una giusta causa – ha affermato Uccio De Santis – penso sia qualcosa di veramente importante. Quindi quando è possibile lo si fa, anche senza sbandierarlo. Da sempre insieme ai miei collaboratori propongo iniziative solidali, come la squadra di calcio del Mudù, vent’anni fa quando eravamo più giovani, con la quale abbiamo realizzato vari progetti che ci hanno dato una grande soddisfazione, che vale molto di più di tanti applausi».“Le Strade di San Nicola” è un progetto benefico che si ispira al Santo di Myra, protagonista di numerose leggende riguardanti miracoli a favore di poveri e defraudati. Un progetto da sempre orientato all’altruismo e alla beneficenza. Un evento unico che resti sempre nella memoria di chi vi assiste e, soprattutto, di chi, grazie ad esso, potrà sentir nascere un nuovo sorriso. Il ricavato ogni anno viene interamente devoluto ai progetti benefici che sono stati individuati attraverso le associazioni confederate. Nel corso di ogni edizione vengono celebrate due eccellenze nazionali, con l’assegnazione del Premio “Le Strade di San Nicola” che viene conferito ad una personalità che si è distinta per generosità e sostegno ad iniziative solidali. Verrà inoltre consegnato ad un grande artista del nostro territorio il premio “Le Strade di San Nicola ART”.Ad aggiudicarsi i riconoscimenti quest’anno saranno Don Angelo Cassano, referente regionale di Libera e parroco di San Sabino che quest’anno ha celebrato i trent’anni di sacerdozio, e a cui è stata conferita la laurea honoris causa in “Innovazione sociale e Politiche di inclusione” dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. A ritirare il premio “Le Strade di San Nicola ART” sarà invece Alessio Giannone, alias Pinuccio, inviato del celebre programma delle reti Mediaset “Striscia la notizia”. Dopo qualche esperienza nelle emittenti locali, ha realizzato dei video su Youtube dedicati alla satira. Sono celebri le sue telefonate a personaggi illustri, come quella con i Windsor per la nascita del Royal baby. Dal 2015 collabora con “Striscia la notizia”, dando il via a una lunga serie di inchieste con la sua rubrica “Rai Scoglio 24”.BOTTEGHINO: “Caffè Bistrot – VARIETA’ “ Bari – Via XXIV Maggio, 4 dalle ore 18.00alle 20.00 escluso martedì, sabato e domenica.VIVATICKET – www.vivaticket.comINFOTICKET +39 340 48 73 006 - +39 335 80 76 626 - www.lestradedisannicola.it