Movimento Italiano Disabili: nuovi progetti e servizi per gli associati

Francesco Ferrara

BARI - Il responsabile nazionale del Movimento Italiano Disabili, il dott. Francesco Ferrara, ha annunciato un'iniziativa significativa per portare gioia ai bambini degenti dell'oncologico pediatrico del Policlinico di Bari e alle persone disabili in occasione del giorno della Befana. Regali natalizi saranno donati, sottolineando l'impegno del movimento nel migliorare la vita di chi si trova in situazioni difficili.Il presidente del Movimento ha dichiarato con orgoglio che l'associazione è pronta a dare "VOCE" ai diritti dei disabili, abbandonando l'attesa di altri per la risoluzione dei problemi. Ferrara ha sottolineato le difficoltà quotidiane affrontate dalle persone con disabilità, derivanti non solo da sofferenze fisiche e mentali, ma anche dagli ostacoli posti dalla società e dalle istituzioni.In un'ottica di concreta azione, il Movimento Italiano Disabili sta procedendo alla stipula di accordi su scala nazionale per offrire servizi validi ed effettivi ai propri associati. Questi includono convenzioni bancarie, sconti su generi alimentari, agevolazioni assicurative, servizi sanitari a prezzi inferiori e molto altro. L'obiettivo è garantire vantaggi economici e la tutela dei diritti dei disabili.L'associazione ha deciso di estendere questi benefici anche ai familiari degli associati, riconoscendo il valore di un sostegno più ampio. La quota associativa annuale di €10,00 contribuirà a formare un fondo gestito esclusivamente a beneficio degli associati.Il Movimento prevede la creazione di strutture di accoglienza per chi è solo e non può badare a sé stesso, progetti lavorativi in collaborazione con le istituzioni locali, asili nido a prezzi speciali, e sconti su strumentazioni diagnostiche. Il presidente Ferrara ha assicurato una gestione trasparente del fondo, con un tesoriere che terrà traccia di spese ed entrate pubblicate regolarmente per gli associati.Si invita ogni associato a comunicare la propria adesione a questi progetti attraverso l'invio dei propri dati anagrafici all'indirizzo email info@ilmid.it.Il versamento della quota associativa, di €10,00, che permetterà l’accesso ai servizi sopra elencati, dovrà essere versata sul conto corrente IBAN : IT 60T 01005 39150000000009239.La crescita del numero di associati aumenterà il potere contrattuale del Movimento, consentendo una maggiore tutela dei diritti delle persone con disabilità.