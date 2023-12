“Natale col cuore”: la BCC San Giovanni Rotondo sostiene le famiglie bisognose in prossimità del Natale

“Natale col cuore” è l’iniziativa di solidarietà promossa dalla BCC San Giovanni Rotondo in collaborazione con le Caritas diocesane operanti nei Comuni ove è presente la Banca. Per il prossimo Natale, il Consiglio di Amministrazione ha destinato 100.000 euro in favore delle famiglie più bisognose.

Sono più di 3.000 le famiglie che riceveranno, per il tramite della Caritas, un buono spesa che potrà essere utilizzato per l’acquisto di beni alimentari presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa.

“È un piccolo gesto in un periodo di festa, in cui tutti ritrovano, nel ricordo della natività di Nostro Signore, il calore della famiglia. Non poteva mancare il nostro sostegno per coloro che sono meno fortunati ed a loro abbiamo voluto destinare parte del frutto del lavoro realizzato con e per questo territorio”, afferma Giuseppe Palladino, Presidente della BCC San Giovanni Rotondo.

“Con questa iniziativa la Banca vuole essere ancora più vicina alle persone, secondo lo spirito della dottrina sociale della Chiesa, fondamenta del nostro statuto sociale. Ringrazio la Caritas nelle sue diverse articolazioni territoriali e le attività commerciali che hanno aderito a questa iniziativa”, conclude il Presidente Palladino.