Serie C: il Monopoli pareggia 1-1 con il Messina al San Filippo

- Secondo pareggio esterno del Monopoli, che impatta 1-1 con il Messina al “San Filippo” nella diciannovesima e ultima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 20’ i siciliani passano in vantaggio con Franco e al 45’ i biancoverdi pareggiano per merito di Starita. Settimo pareggio in questo torneo dei pugliesi che sono al sedicesimo posto in classifica con 19 punti insieme al Messina.Terzo pareggio interno dei siciliani. Nella ventesima giornata, la prima di ritorno, il Monopoli giocherà sabato 6 gennaio 2024 alle 14 con la Casertana al “Veneziani”. I biancoverdi dovranno prevalere per avvicinarsi alla salvezza. I campani dopo il pareggio 1-1 con il Sorrento al “Viviani” di Potenza, sono secondi con 35 punti, ma per restare in corsa verso la promozione in Serie B, cercheranno la vittoria.