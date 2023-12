Serie C: la Virtus Francavilla Fontana pareggia 1-1 con il Catania al Massimino-Cibali

Terzo pareggio esterno della Virtus Francavilla Fontana che impatta 1-1 con il Catania al “Massimino-Cibali” nella sedicesima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 22’ i pugliesi passano in vantaggio con Artistico e nel secondo tempo i siciliani pareggiano al 31’ per merito di De Luca. Quarto pareggio in questo campionato per la squadra di Roberto Occhiuzzi, che è al quindicesimo posto in classifica con 16 punti insieme al Sorrento. Secondo pareggio interno per il Catania, nono con 22 punti.