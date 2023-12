Serie C: il Brindisi perde 0-2 con il Crotone al Fanuzzi

Dodicesima sconfitta in questo campionato, la settima consecutiva per il Brindisi che è al penultimo posto in classifica con 10 punti. Terza vittoria esterna e ottavo risultato utile consecutivo per il Crotone, quarto con 28 punti.

- Quinta sconfitta interna del Brindisi che perde 0-2 con il Crotone al “Fanuzzi”nella sedicesima giornata di andata del girone C di Serie C. Sulla panchina dei biancazzurri debutta il nuovo allenatore Giorgio Roselli. Nel primo tempo al 18’ i calabresi passano in vantaggio con Vuthaj e raddoppiano nel secondo tempo al 19’ per merito di Spaltro.