Serie A, il Lecce pareggia 1-1 con l'Empoli al Castellani

Nel secondo tempo al 2’ Grassi dell’ Empoli non concretizza una buona occasione. Al 19’ la squadra di Roberto D’ Aversa passa in vantaggio con Banda, conclusione di sinistro da 30 metri. Al 26’ i toscani pareggiano, Rafia devia nella sua porta. Al 32’ Cambiaghi dell’ Empoli per pochissimo non riesce a segnare. Il Lecce è al tredicesimo posto in classifica con 17 punti.

Quinto pareggio esterno del Lecce. I salentini impattano 1-1 con l’ Empoli al “ Castellani” nella quindicesima giornata di andata di Serie A. Nel primo tempo al 5’ Bastoni dei toscani su punizione va vicino al gol. Al 7’ Pongracic dei salentini sfiora la rete. Al 24’ Piccoli del Lecce con un rasoterra di destro non inquadra la porta.