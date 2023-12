Meloni: 'L'antisemitismo, un cancro da sconfiggere, e la necessità di evitare una guerra di civiltà'

ROMA - La premier Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza di combattere l'antisemitismo durante il suo intervento al videocollegamento per la presentazione del libro PhotoAnsa 2023 al museo Maxxi di Roma. Utilizzando l'espressione "è un cancro che si deve sconfiggere", Meloni ha enfatizzato la necessità di affrontare questa problematica a ogni livello, definendola una questione culturale che coinvolge tutti.Oltre a discutere del conflitto tra Israele e Hamas, la presidente del Consiglio ha affrontato anche la guerra russa in Ucraina. Ha sostenuto la necessità di continuare a sostenere Kiev, argomentando che permettere violazioni delle regole del diritto internazionale potrebbe moltiplicare gli scenari di crisi.Meloni ha ribadito l'impegno a rafforzare le misure di protezione per le comunità ebraiche dopo gli attacchi di Hamas. Ha evidenziato che l'antisemitismo è un problema reale in crescita in Europa e in Occidente, spesso camuffato da critiche verso Israele. Le manifestazioni a favore della Palestina, trasformatesi in sostegno ad Hamas, sono state definite preoccupanti.La premier ha concluso affermando che l'antisemitismo, in aumento soprattutto nelle comunità islamiche, è un fenomeno che si diffonde al di fuori di questi contesti, richiedendo massima attenzione da parte di tutti.