Serie C, il Taranto vince 1-0 sul Monopoli allo Iacovone

Sesta vittoria interna del Taranto. Gli jonici prevalgono 1-0 sul Monopoli allo “Iacovone” nella diciassettesima giornata di andata del girone C di Serie C. Per la squadra di Ezio Capuano decisiva la rete realizzata al 41’ del primo tempo da Antonini. Secondo successo consecutivo per i rossoblu che sono al quinto posto in classifica con 29 punti insieme al Crotone e al Benevento. Quinta sconfitta esterna del Monopoli. Terza sconfitta consecutiva per i biancoverdi, quindicesimi con 18 punti.