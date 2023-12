Stelle al Merito, al Petruzzelli premiati due ordonesi e due ortesi

BARI - Due cittadini di Ordona ed altrettanti di Orta Nova sono stati decorati con la 'Stella al Merito del Lavoro'. L'onorificenza è conferita dal presidente della repubblica, su proposta del ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai lavoratori dipendenti d’impresa che si sono distinti, lungo il loro percorso lavorativo, per aver operato con perizia, laboriosità, buona condotta morale o in sensibili innovazioni tecnologiche e produttive.La cerimonia si è svolta al teatro Petruzzelli davanti a numerose autorità pugliesi, tra cui il prefetto di Bari, Francesco Russo, quello di Foggia Maurizio Valiante, la sindaca di Ordona Adalgisa La Torre e il commissario prefettizio di Orta Nova, Angelo Caccavone. Le onorificenze sono state consegnate agli ordonesi Gerardo Lensi, impiegato FPT allo stabilimento di Foggia e Gianfranco Rago, quadro aziendale dello stabilimento di Foggia della Leonardo S.p.A. - divisione aerostrutture. Gli ortesi premiati, invece, sono Sergio Recchia e Mario Taralli, rispettivamente impiegato e quadro aziendale alla Leonardo S.p.A. di Foggia.La Stella al merito del lavoro è una decorazione della Repubblica Italiana che riprende e continua l'analoga decorazione istituita durante il Regno d'Italia e comporta il titolo di 'Maestro del Lavoro'."Sono davvero orgogliosa di queste premiazioni - ha detto Adalgisa La Torre, prima cittadina di Ordona e presidente dell'Unione dei Cinque Reali Siti - poiché confermano l'operosità degli abitanti del nostro territorio, spesso e ingiustamente troppo bistrattato. Il basso Tavoliere è terra di eccellenze lavorative, di menti illuminate e di grandi risorse, che il resto dello Stivale ci invidia: lo testimoniano i numeri, visto che su 47 pugliesi premiati quest'anno, 13 sono della Capitanata e ben 4 dei Cinque Reali Siti".“Mi congratulo con i lavoratori dei Cinque Reali Siti che sono stati insigniti di questo importante riconoscimento e che danno lustro al nostro territorio - ha detto il commissario prefettizio Angelo Caccavone - territorio bisognoso di buoni esempi e di speranza nel futuro. È un premio - ha concluso - che assume un valore simbolico e che deve essere considerato ancor più importante, visto che proprio quest’anno ricorre il centenario della istituzione della Stella al Merito del Lavoro". I neo maestri del lavoro saranno ulteriormente premiati durante una cerimonia che si terrà a breve al Palazzo Ex Gesuitico di Orta Nova.