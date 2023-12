Taranto, vandali danneggiano H24: Casartigiani chiede incontro Prefetto e Questore

TARANTO – Vandali danneggiano distributori automatici H24. Questo è quanto segnalato da Casartigiani Taranto alle autorità locali, rispettivamente al Prefetto Paola Dessì e al Questore Massimo Gambino, in seguito agli episodi ripetuti da diversi mesi. Nello specifico, tramite i servizi di videosorveglianza, gli associati hanno riscontrato la presenza di soggetti che hanno colpito ripetutamente le macchine durante le ore notturne. Una situazione incresciosa che da una parte lede la libertà di iniziativa economica degli associati, del sindacato degli artigiani tarantini, e dall’altra potrebbe mettere a rischio l’incolumità pubblica.Il coordinatore dei giovani imprenditori di Casartigiani Taranto e titolare di H24 Pierpaolo Carabotta chiede alle Forze dell’Ordine una sorveglianza più attiva. «Non è possibile – ha detto – che ancora oggi ci si possa divertire spaccando o prendendo a calci i distributori automatici, sotto gli occhi indiscreti della comunità. Così come non riteniamo sia corretto che un servizio utile alla cittadinanza rischi di diventare un luogo pericoloso, alimentando di conseguenza i falsi pregiudizi attorno a questo genere di attività».Questa la richiesta di Carabotta: «Sollecitiamo le Forze dell’Ordine – ha concluso - che ci siano più controlli tempestivi, cosicché da far capire ai cittadini che la pubblica sicurezza è presente sul territorio e che non debba essere sottovalutata».