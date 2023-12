Tennis, Fognini si ritira agli ottavi di finale del torneo di Maia

Questo ritiro gli impedirà di tornare tra i primi 100 nella Classifica ATP e di accedere direttamente al tabellone principale degli Australian Open che si disputeranno dal 14 al 28 gennaio 2024., ma poichè è il numero 107 al mondo, per partecipare a questo torneo, dovrà giocare le qualificazioni.

Fabio Fognini si è ritirato negli ottavi di finale del torneo sulla terra rossa di Maia in Portogallo, prima di giocare contro il francese Matteo Martineau. Il tennista ligure ha dovuto prendere questa decisione per problemi al polpaccio. Nei sedicesimi di finale Fognini aveva vinto in tre set 6-7 6-3 7-5 con il tedesco Tom Gentzsch.