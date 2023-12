- Nella prima semifinale del torneo WTA di Limoges sul cemento in Francia, la spagnola Cristina Bucsa vince in due set, 6-3 6-2 con la russa Anna Blinkova e si qualifica per la finale. Per la spagnola prima finale della sua carriera in questo torneo. Nella seconda semifinale la francese Elsa Jacquemot prevale in tre set, 6-2 3- 6 6-2 sull’ altra russa Erika Andreeva e vola in finale. Per la francese è la prima finale della sua attività agonistica a Limoges.