Tennis, Matteo Berrettini non giocherà le qualificazioni del torneo di Brisbane

Parteciperanno alle qualificazioni lo spagnolo Rafa Nadal, il danese Holger Rune e l’ americano Ben Shelton. Berrettini non gioca dalla fine di agosto, quando partecipò agli Usa Open e si infortunò alla caviglia. Si era ripreso, ma questo nuovo problema fisico, potrebbe farlo scendere dal novantaduesimo al centunesimo posto in classifica.

Matteo Berrettini non giocherà le qualificazioni del torneo ATP 250 di Brisbane in Australia che inizieranno il 29 dicembre. Il tennista numero 92 nella Classifica ATP, si è infortunato ad un piede in allenamento e il suo rientro è rinviato agli Australian Open che si disputeranno a Melbourne dal 14 al 28 gennaio 2024. Berrettini ha scelto come nuovo allenatore lo spagnolo Francisco Roig, che è subentrato a Vincenzo Santopadre.