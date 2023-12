Striscia la notizia, questa sera 'Tengo famiglia (in Rai)': 'Ogni sindacalista di spicco ha sistemato i figli'

COLOGNO MONZESE - Questa sera a “Rai Scoglio 24” va in onda l’inchiesta di Pinuccio sui casi di nepotismo nella tv di stato. «Il più eclatante è quello di madre, padre, figlia, genero, consuocera. E credo ci sia pure qualche altro parente. Persone che hanno anche ruoli importanti in Rai», dichiara una fonte. E aggiunge: «I concorsi sono sempre pilotati dai sindacati», rivelando che c’è anche chi è stato assunto in Rai a tempo indeterminato senza concorso.L’inviato del tg satirico gli chiede se vale ancora la regola secondo cui in Rai non potrebbero entrare i “parenti di”. «Dovrebbe valere, ma è tutto in mano ai sindacati. Se sei amico di un sindacalista è fatta. E poi ogni sindacalista di spicco ha sistemato i figli in posti anche eccellenti», conclude.Il servizio completo stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).