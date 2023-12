Trionfo dell'Atletica Trinitapoli ai Campionati provinciali di corsa campestre

- Gli atleti dell'Atletica Trinitapoli hanno ottenuto un successo straordinario ai campionati provinciali di corsa campestre svoltisi per la prima volta a Torremaggiore nel foggiano, domenica 10 dicembre 2023. L'entusiasmo è stato palpabile in tutte le categorie, dai più giovani ai master, che hanno gareggiato con determinazione per conquistare il titolo di campione provinciale di cross su un percorso totalmente sterrato.Il settore giovanile ha debuttato con due atleti di grandi promesse. Michele Mastrodonato, nella categoria E5, ha concluso con successo la gara di duecento metri, affrontando il tipico terreno fangoso e una leggera salita. Altrettanto brillante è stata la performance di Giuseppe Sarcina, categoria E8, che ha conquistato la seconda posizione nella sua batteria di cinquecento metri.Le categorie master hanno visto eccellenti prestazioni con Nanula Savino, categoria SM 65, che si è piazzato al quarto posto dopo quattro km. Sarcina Francesco, categoria SM 40, ha concluso la sua prestazione di sei km in seconda posizione. Un risultato straordinario è stato ottenuto da Nanula Angelo Raffaele, vincitore del titolo di campione provinciale di corsa campestre 2023 nella categoria SM, dopo aver percorso otto km.Il presidente dell'Atletica Trinitapoli, Savino Nanula, si è detto soddisfatto per la prestazione dei suoi atleti, specialmente dei giovani. Ha commentato: "Il tempo passa, ma il fascino di correre sui prati erbosi, fangosi e sotto la pioggia non si può dimenticare. A Torremaggiore non è mancato nulla. La soddisfazione maggiore è stata quella di far assaporare questa emozione ai piccoli atleti che, da circa un mese, mi stanno dando fiducia nella preparazione atletica. Il mio quarto posto di categoria passa in secondo piano, in confronto ai risultati ottenuti dal mio team".