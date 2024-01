6 gennaio '24, Befana con Old Cars Club e Porsche Club Puglia

BARI - La Old Cars Club e il Porsche Club Puglia, organizzano per il sesto anno consecutivo il raduno di auto e moto “la Befana dell’ASI” evento che fa parte di un tour nazionale organizzato da Automotoclub Storico Italiano (ASI).L’evento di Bari sarà svolto con il Patrocinio del Comune di Bari ed in collaborazione con l’assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Bari.Tanti appassionati, rigorosamente distanziati poiché ognuno nelle proprie auto e moto storiche, in abito da Babbo Natale e Befana, porteranno doni e calze ai più piccoli per regalare un momento di gioia e spensieratezza. L’evento si terrà in data 06 gennaio 2024.Il ritrovo degli appassionati di auto e moto è fissato allo ore 09.00 per il giorno 06 gennaio 2024 presso Mc Donald’s Bari Tangenziale - in Viale Europa 3/C – Partner della manifestazione."Il 6 gennaio, il motorismo storico ritorna a brillare grazie alla prima iniziativa solidale del 2024: la “Befana dell’ASI”. Decine di Club Federati ASI da tutta Italia partecipano attivamente raccogliendo generi alimentari e doni destinati a persone e famiglie in difficoltà. Questo evento offre agli appassionati l'opportunità di offrire un sostegno tangibile a chi più ne ha bisogno, come sottolinea il Dott. Antonio Durso, Presidente della Old Cars Club e Presidente nazionale di ASI Solidale;"I soci del nostro Club si distinguono per il loro impegno nel campo della solidarietà, contribuendo a portare gioia e speranza ai bambini e alle famiglie in momenti difficili. Questo impegno si riflette a livello comunale e regionale, perpetuando una meritoria tradizione, come sottolinea il Dott. Adriani, Presidente del Porsche Club Puglia.""L'Assessore Palone ricorda che, per il sesto anno consecutivo, le associazioni hanno sostenuto attivamente la raccolta doni per la “Befana dell’ASI” in occasione dell’Epifania. Grazie all'impegno delle associazioni e al generoso contributo dei cittadini, che hanno acquistato e donato generi alimentari, è stato possibile realizzare questa significativa donazione."Tra le collaborazioni instaurate da ASI Solidale a livello nazionale, si segnala quella con l’Associazione Teniamoci per mano Onlus, che dal 2010 si prende cura dei bambini, delle famiglie e degli anziani sofferenti con gli effetti benefici della clownterapia: la fantasia, le risate e le emozioni positive sono capaci di migliorare la salute e di aiutare ad affrontare il futuro con ottimismo.E saranno proprio le Befane i Babbo Natale ed i clown, che condurranno le auto e le moto, storiche e moderne cariche di doni da consegnare.Prima tappa (ore 10.00) presso Casa Famiglia della cooperativa Lavoriamo insieme a Bari Vecchia via Santa Teresa Delle Donne n. 8 - BariSeconda tappa (verso le ore 11.00) Parrocchia S. Antonio – Piazzetta Sant’Antonio - BariTerza ed ultima tappa (verso le ore 12.00) c/o Associazione Incontra Via Barisano da Trani, 15, quartiere San Paolo - BariIl serpentone di auto e moto passerà per le strade del centro di Bari subito dopo la prima tappa.