Drammatico incendio a Bitonto: anziani trasportati in ospedale

BITONTO - Questa notte, a Bitonto, si è verificato un drammatico incendio in un appartamento di via Giovanna Da Durazzo. Le fiamme hanno completamente distrutto l'abitazione, mettendo in pericolo una coppia di anziani al suo interno. Fortunatamente, le ambulanze del 118 sono intervenute prontamente, trasportando la coppia in ospedale. Sette mezzi dei Vigili del Fuoco sono stati necessari per domare l'incendio, le cui cause sono ancora oggetto di indagine. La comunità esprime solidarietà alla famiglia colpita e attende con ansia gli sviluppi dell'inchiesta.