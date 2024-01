Ateneo Bari, al via celebrazioni centenario: svelato nuovo logo e inaugurata biblioteca di comunità

BARI - Con l'apertura dei cancelli su piazza Umberto, rimasti chiusi dal 2018, è ufficialmente iniziata la celebrazione del centenario dell'Università Aldo Moro di Bari. La cerimonia di apertura ha visto la presenza del rettore Stefano Bronzini e della presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone.In uno dei cortili del suggestivo palazzo dell'Ateneo, è stato svelato il logo appositamente creato per il centenario, che accompagnerà l'università per tutto l'anno fino al 15 gennaio 2025. Questo simbolo rappresenta non solo un omaggio al passato glorioso dell'istituzione, ma anche un segno tangibile di prospettiva verso il futuro.La giornata ha visto anche l'inaugurazione della nuova biblioteca di comunità di Uniba, ubicata nei locali che in passato ospitavano la biblioteca nazionale, trasferita nel 2004 nella sede dell'ex macello. La nuova biblioteca può accogliere oltre 200mila libri, e nelle prossime settimane si procederà al loro ordinamento. Il rettore Bronzini ha sottolineato il valore simbolico e pratico dell'apertura dei cancelli, poiché non solo rappresenta un gesto simbolico, ma implica anche il pieno funzionamento dell'intero edificio."Aprire una biblioteca", ha affermato il rettore, "significa portare avanti un progetto avviato dal professor Petrocelli alla fine del suo mandato". Con l'inaugurazione della biblioteca e lo svelamento del logo, l'università guarda al futuro, confermando il suo impegno nel campo dell'istruzione e della cultura.