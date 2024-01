Bari, da lunedì al 28 febbraio lavori su via Caldarola: le limitazioni al traffico

BARI - La ripartizione IVOP rende noto che, a causa dell’avvio dei lavori di posa in opera di cavi a media tensione, in via Caldarola, nel tratto compreso tra ponte Padre Pio e via Aristosseno, sono state previste con ordinanza le seguenti limitazioni alla circolazione dal 29 gennaio al prossimo 28 febbraio:1. via Caldarola: divieto di transito, eccetto i frontisti da ponte Padre Pio a Via Aristosseno2. via Aristosseno: divieto di transito da via Michele Viterbo a via Caldarola3. via Aristosseno: doppio senso di marcia da via Caldarola a via Michele Fiore4. via Aristosseno: divieto di sosta da via Michele Fiore a via Peucetia, ambo i lati, e restringimento di carreggiata5. via Peucetia: divieto di sosta da via Aristosseno a via Apulia, ambo i lati, e restringimento di carreggiata.I restringimenti della carreggiata dovranno essere attuati lasciando percorribile una corsia, di larghezza non inferiore a m 3.25.