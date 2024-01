Bari, giovedì 8 febbraio l'evento 'Career Day' per il settore Edilizia

BARI - I centri per l’impiego Arpal Puglia vicini ai cittadini in cerca di nuove opportunità lavorative. ll prossimo 8 febbraio, presso il Centro per l'impiego di Bari, si terrà l'evento Career Day - Settore Edilizia per le seguenti figure professionali: muratore, carpentiere, geometra, idraulico, elettricista, escavatorista e cartongessista. - I centri per l’impiego Arpal Puglia vicini ai cittadini in cerca di nuove opportunità lavorative. ll prossimo 8 febbraio, presso il Centro per l'impiego di Bari, si terrà l'evento Career Day - Settore Edilizia per le seguenti figure professionali: muratore, carpentiere, geometra, idraulico, elettricista, escavatorista e cartongessista.





L'iniziativa si pone l’obiettivo di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro del settore promuovendo tra gli interessati la conoscenza del portale regionale Lavoro per Te ( https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/cerca ).

L’appuntamento è per giovedì 8 febbraio 2024 presso la NUOVA SEDE del Centro per l’impiego di Bari in via Niceforo n°3 (Poggiofranco), dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 16:30.