Bari, nella sede dell'ex Consiglio regionale la terza sede di Lidl

BARI - Il panorama commerciale nel centro della città si arricchirà ulteriormente con l'apertura del terzo punto vendita della catena tedesca Lidl, programmata per giovedì 22 febbraio sotto i portici di via Capruzzi. Questa nuova sede, la 34esima nella regione, occuperà l'edificio precedentemente utilizzato come uffici del Consiglio regionale pugliese fino al 2019.L'ubicazione strategica vicino alla stazione favorirà non solo i residenti, ma anche i viaggiatori, offrendo la comodità di fare acquisti prima o dopo l'utilizzo di bus e treni. La scelta di posizionare il punto vendita nel cuore della città eliminerà la necessità di utilizzare l'auto per raggiungere il negozio, differenziandosi così dalle sedi di via Napoli e del ponte Adriatico.I lavori, avviati nell'ottobre del 2023, stanno dando una nuova prospettiva a questa zona tra via Capruzzi e via Giulio Petroni, suscitando l'entusiasmo dei residenti che sperano in una rinascita del quartiere. L'apertura imminente rappresenta non solo un'opportunità di shopping conveniente ma anche un contributo al rinnovamento dell'area urbana.