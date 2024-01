Brindisi: problema a carrello su volo Ita, poi atterraggio sicuro

BRINDISI - Oggi alle 16.15, un segnalazione critica è giunta alla torre di controllo dell'aeroporto di Brindisi da parte del comandante di un Airbus Ita proveniente da Milano. Il problema, prontamente comunicato dai vigili del fuoco, riguardava una possibile "perdita di pressione dell'impianto idraulico in fase di atterraggio".Grazie all'efficace intervento degli addetti alla sicurezza e degli operatori dei vigili del fuoco, l'emergenza è stata gestita tempestivamente, consentendo all'aereo di atterrare in modo sicuro sulla pista e raggiungere la postazione di parcheggio designata.Per precauzione e per eseguire tutti i controlli necessari, è stata presa la decisione di tenere a terra l'Airbus coinvolto. Nel frattempo, un altro aereo è stato programmato per partire da Bari, trasportando i passeggeri destinati a Milano da Brindisi.