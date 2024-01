Carapelle, simula malore per un passaggio in ambulanza

FOGGIA - Una singolare vicenda è accaduta nei giorni scorsi al Policlinico Riuniti, con protagonista una donna di mezza età residente a Carapelle. La donna, apparentemente con l'intenzione di ottenere un passaggio gratuito, ha escogitato un piano insolito che l'ha portata a rispondere di interruzione di pubblico servizio.La vicenda ha avuto inizio quando la donna ha deciso di simulare un malore nella speranza di ottenere un passaggio in ambulanza. Chi ha assistito alla scena ha immediatamente chiamato il 118, e un'ambulanza è stata inviata per prestare soccorso alla presunta paziente.Quando l'ambulanza è arrivata, la donna è stata caricata a bordo in codice giallo, indicando un livello di urgenza medio. Tuttavia, una volta giunta al Policlinico Riuniti e dopo essere scesa dall'ambulanza, la donna si è allontanata repentinamente, suscitando lo stupore degli operatori del 118.La situazione ha spinto gli operatori del servizio sanitario a cercare la donna all'interno dell'ospedale. Dopo un breve inseguimento nella zona ospedaliera, la donna è stata rintracciata e fermata.Interrogata sugli incredibili sviluppi della situazione, ha ammesso apertamente di aver simulato il malore solo per ottenere un passaggio in ambulanza. Sembrerebbe che la donna avesse bisogno di un modo rapido e gratuito per raggiungere l'ospedale.Ora dovrà rispondere dell'accusa di interruzione di pubblico servizio.