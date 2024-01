Serie A, il Lecce acquista l'argentino Santiago Pierotti

FRANCESCO LOIACONO - In Serie A il Lecce ha acquistato l’ attaccante argentino Santiago Pierotti, 22 anni a titolo definitivo dall'Atletico Colon. Il calciatore ha firmato fino al 30 giugno 2027 e giocherà nei salentini giocherà con la maglia numero 50. La società giallorossa pugliese lo ha pagato 1,2 milioni di Euro. Dal 2013 al 2023 Pierotti ha disputato 300 partite nell’ Atletico Colon, una squadra di Serie A argentina e ha totalizzato 2 presenze nell’ Argentina Under 20. Ieri si è allenato per la prima volta con il Lecce e potrebbe giocare domenica 21 gennaio alle 20,45 contro la Juventus al “Via del Mare”.