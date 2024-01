Centrosinistra per Bari 2024: urgenza di unità e riunione del tavolo politico

BARI - La coalizione di centro-sinistra per le elezioni comunali di Bari nel 2024 sottolinea l'irrinunciabilità dell'unità come elemento fondamentale della sua proposta politica. Tuttavia, emerge una preoccupante assenza di incontri del Tavolo Politico, l'unico contesto in cui perseguire questa unità, visto che non si riunisce dal 20 novembre scorso.Finora, l'unica candidatura ufficiale è quella di Michele Laforgia, il cui nome è emerso già il 7 novembre scorso, quando la Convenzione gli ha chiesto la disponibilità a contribuire a un progetto politico ampio e credibile per la città. La candidatura di Laforgia ha guadagnato visibilità e riconoscimento tra i cittadini, rappresentando un contributo autorevole alla ricerca dell'unità auspicata.La Convenzione esprime la necessità urgente di riunire il Tavolo Politico per rimettere la politica al centro e delineare una chiara e trasparente sintesi da comunicare tempestivamente ai cittadini ed elettori. Questa sintesi dovrebbe abbracciare il candidato sindaco, la visione strategica della città e il coraggio di abbracciare il cambiamento per affrontare le sfide future.La richiesta della Convenzione è chiara: convocare immediatamente il Tavolo Politico. Nel frattempo, la coalizione continua a impegnarsi in iniziative di approfondimento, ascolto e confronto già programmate, contribuendo al percorso e all'organizzazione delle proposte elettorali, fondamentali per il valore della coalizione di centro-sinistra.Per la CONVENZIONE: La Giusta Causa, Sinistra Italiana, Partito Socialista Italiano, Casa del Popolo, Base Italia, Italia Viva, Più Europa, Bari Bene Comune.