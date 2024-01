Controlli dei Nas a Brindisi: sovraffollamento e alimenti non conformi

BRINDISI - I Carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) di Taranto hanno effettuato controlli in tre strutture socio-sanitarie del Brindisino, rivelando sovraffollamento e carenze organizzative. I legali responsabili sono stati segnalati alle autorità competenti. Inoltre, in un esercizio pubblico, i Nas di Taranto hanno scoperto alimenti scaduti e privi di etichettatura conforme, stoccati in modo inadeguato con altri alimenti. Gli alimenti, pari a 100 chili, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e il titolare è stato segnalato alle autorità amministrative.In un ristorante, i Nas hanno sequestrato 50 chili di alimenti, tra cui formaggi, carne e pasta fresca, trovati in confezioni con termine di scadenza superato e illeggibile. In un altro ristorante sono stati rinvenuti e sequestrati 89 chili di insaccati privi di etichettatura e informazioni sulla rintracciabilità, 23 chili di paste alimentari con data di scadenza superata e 16 chili di alimenti sottoposti a trattamento termico non indicato nelle procedure Haccp. I Nas hanno svolto controlli rigorosi per garantire la sicurezza alimentare e segnalato le irregolarità alle autorità competenti.