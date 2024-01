Arrestato in tribunale: tentata fuga per evitare il carcere

LECCE - Donald Levani, un cittadino albanese di 37 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Lecce dopo aver tentato di fuggire dal Tribunale. Levani e sua sorella erano giunti al Tribunale per verificare il suo stato giuridico, ma si sono resi conto che pendeva su di lui un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica. Il motivo era un residuo di pena di 10 mesi per il reato di evasione.Per evitare l'arresto, Levani ha abbandonato immediatamente l'edificio, ma i carabinieri della sezione di Polizia Giudiziaria, in collaborazione con il personale della sezione radiomobile, sono riusciti a rintracciarlo in centro e ad arrestarlo. Levani è stato successivamente condotto in carcere.