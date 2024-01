Ex Ilva, Ugl metalmeccanici: 'Governo vada avanti'

ROMA - "L'Ugl Metalmeccanici è oggi al corteo di Taranto perché le conseguenze innescate dagli impianti ex Ilva, che lavorano al minimo storico, hanno prodotto una pesantissima situazione. La manifestazione di oggi serve a rappresentare tutte le difficoltà e le contraddizioni di un territorio molto fragile e di un tessuto industriale molto complesso". È quanto dichiara in una nota Antonio Spera, Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici.“Anche per questo, chiediamo al Governo di andare avanti sulla strada che ha già iniziato a tracciare, tenendo conto di tutte le parti in causa: i lavoratori diretti, quelli dell'indotto e in amministrazione straordinaria, quelli degli appalti e gli autotrasportatori. C'è bisogno, infatti, di sostenere un intero sistema produttivo, una filiera che ha valenza strategica nazionale e, allo stesso tempo, l'ambiente di un territorio che ha sofferto fin troppo", conclude Spera.