Fasano, anche quest’anno il Comune aderisce a 'M’Illumino di meno 2024'

FASANO (BR) – Per il terzo anno consecutivo il Comune di Fasano aderisce alla campagna "M’illumino di meno" promossa dalla trasmissione radiofonica "Caterpillar" di Rai Radio 2 che si celebrerà il prossimo venerdì 16 febbraio nell’ambito della "Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili". – Per il terzo anno consecutivo il Comune di Fasano aderisce alla campagna "M’illumino di meno" promossa dalla trasmissione radiofonica "Caterpillar" di Rai Radio 2 che si celebrerà il prossimo venerdì 16 febbraio nell’ambito della "Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili".





Spegnere, pedalare e rinverdire. Queste le tre colonne portanti della campagna che invita tutti i cittadini a mettere in pratica buone prassi nel segno della sostenibilità: silenzio energetico, piantumazione di nuovi alberi, rinuncia all’utilizzo dell’automobile per un giorno, prediligendo una camminata oppure la bicicletta.

"Anche quest’anno – spiega il primo cittadino Francesco Zaccaria - parteciperemo alla campagna spegnendo per un’ora simbolicamente la facciata di Palazzo di città. I temi della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico sono per noi dei punti fermi dell’azione amministrativa. Aderiamo a M’illumino di meno con convinzione e invitando tutti i cittadini e le associazioni a fare lo stesso".

"In questi anni – spiega Oronzo Rubino, consigliere comunale delegato alle Comunità Energetiche - stiamo sperimentando una serie di piccole iniziative che partono dalle scuole e dalle associazioni di Fasano, invitando i partecipanti a riflettere sul tema della sostenibilità, imparando così a cambiare i nostri stili di vita. Anche quest’anno rinnoviamo l’invito a prendersi 5 minuti per compiere nella giornata del 16 febbraio un piccolo gesto che possa diventare una buona abitudine personale o collettiva per il futuro".

Entro il 10 febbraio, compilando l’apposito form della campagna al seguente link: https://forms.gle/wXx44YD62vsCDmps8 sarà possibile comunicare al Comune di Fasano l’iniziativa che si intende organizzare e promuovere nella giornata del 16 febbraio.

Gli eventi promossi sul territorio saranno poi raccolti in un unico grande racconto finale.