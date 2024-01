Forza Italia Bari: 'Priorità per una città sicura, pulita e sostenibile'

BARI - Forza Italia Bari ha delineato la sua visione per il futuro della città, focalizzandosi su priorità chiave di sicurezza, pulizia, ordine, efficienza e sostenibilità, secondo quanto indicato nella mozione programmatica approvata nel recente congresso cittadino.Il coordinamento cittadino, guidato da Francesco Paolo Sisto, già senatore e vice ministro della Giustizia, ha ribadito l'importanza di rendere Bari una città più sicura, pulita e efficiente, sia nelle periferie che nelle zone centrali. Criticando le amministrazioni passate di centrosinistra, il partito ha sottolineato la necessità di un cambiamento radicale.Forza Italia ha annunciato il suo impegno per una nuova classe dirigente, puntando sulla competenza e inserendo anche persone alla prima esperienza elettorale. La lotta contro la criminalità organizzata è un punto chiave, con la richiesta di istituire un Assessorato alla Sicurezza urbana e promuovere la presenza della Polizia Locale per prevenire i reati.La gestione dei rifiuti - secondo il Coordinamento Cittadino FI Bari - è un altro aspetto cruciale, con l'intenzione di dismettere i vecchi cassonetti, cambiare il sistema di raccolta e incentivare la differenziata. Forza Italia propone anche l'attivazione di 1000 dipendenti comunali per garantire servizi pubblici efficienti, riducendo i tempi di attesa per documenti e carte di identità.Il partito si oppone ai livelli elevati delle tasse comunali, al trasporto pubblico inefficiente e alla bassa percentuale di raccolta differenziata. Gli investimenti infrastrutturali proposti mirano a promuovere l'efficienza energetica, la modernizzazione dei mezzi di trasporto e delle tecnologie per la gestione dei rifiuti urbani.Forza Italia si presenta come forza propulsiva per il cambiamento, annunciando la disponibilità a proporre candidati sindaci all'altezza del capoluogo di Regione, collaborando con gli alleati per individuare il migliore candidato per Bari. La visione del partito si basa sull'idea che il cambiamento sia possibile attraverso nuove idee, competenze e una leadership adeguata.