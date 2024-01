Gli stuntmen del Cinema di azione sono a Bari, sicurezza stradale per le scuole al centro

BARI - Il piazzale in via Arpad Weisz, adiacente allo Stadio San Nicola diventerà il palcoscenico degli stunt-man dei grandi film come Fast&Furious, Mission Impossible, Equilizer non solo con spettacoli mozzafiato per grandi e piccoli ma anche per cercare di trasmettere dalle propria professione l’importanza della sicurezza al volante.Il tutto sotto il grande tendone del Big Show ROLLER CARS.Con il patrocino dell' Automobile Club Bari e l’appoggio dell’amministrazione comunale, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine oltre alla croce rossa e vigili del fuoco si organizzeranno le ‘mattinate della sicurezza stradale’ dedicate alle scuole nelle quali si eseguiranno simulazioni di incidenti per sottolineare l’importanza dell’uso del casco e cintura di sicurezza.In modo da rendere le strade più sicure, se volete partecipare sia come spettatori che come supporto aziendale, contattateci!Il Team Bizzarro è formato da piloti professionisti che dal 1968 si sono specializzati nella guida acrobatica con auto e moto, truck, e molto altro.Fondatori italiani di una nuova idea di intrattenimento, lo Stuntman Show, e con oltre 48mila esibizioni dal vivo e 59 anni di esperienza all’attivo, gli stuntman di Cinecittà del Team Bizzarro intratterranno i presenti con acrobazie mozzafiato, auto e camion su due ruote, parcheggi di precisione, stunt riding con moto e quad, freestyle motocross, effetti cinematografici e molto altro ancora, per un’ora e mezza di pura adrenalina e divertimento.Ci sarà anche la possibilità di salire in auto per vivere un’esperienza indimenticabile in prima persona, sia sulle quattro che sulle due ruote, il tutto in assoluta sicurezza. I biglietti si acquistano sul sito big-show.it o al botteghino prima di entrare allo show.Venerdì 18.30 e 21.00Sabato 16.00 e 18.30Domenica 11.00 16.00 18.303421302672