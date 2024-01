Incidente sulla A14: chiuso il tratto tra Foggia e San Severo in direzione Pescara

ROMA – Attorno alle ore 10:00, la A14 Bologna-Taranto ha subito una temporanea chiusura del tratto tra Foggia e San Severo in direzione Pescara a seguito di un incidente verificatosi al km 554 nel tratto menzionato, coinvolgendo due veicoli.Sul luogo dell'evento sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia, coordinando gli sforzi per gestire la situazione.Attualmente, il tratto chiuso ha il traffico bloccato, generando una coda di circa 3 km in direzione di Pescara. Gli utenti diretti da Bari verso Pescara sono invitati a uscire alla stazione di Foggia, seguire la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di San Severo.Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e percorsi alternativi sono diffusi attraverso diversi canali, compresi i collegamenti "My Way" su Sky Meteo24, Sky TG24, La7, La7d, il sito autostrade.it, RTL 102.5, Isoradio 103.3 FM, pannelli a messaggio variabile e il network TV Infomoving in area di servizio.Per ulteriori informazioni e assistenza, si consiglia di contattare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24, per garantire agli utenti una comunicazione tempestiva e accurata riguardo alla situazione in evoluzione sulla A14.