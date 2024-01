'La vita oltre la vita': riflessioni profonde nell'incontro del 3 febbraio

BARI - Il 3 febbraio, un intrigante dibattito sull'esistenza e il destino umano prende forma nell'evento intitolato "La Vita Oltre la Vita". Santa Fizzarotti Selvaggi guiderà l'incontro, al quale parteciperanno il rinomato neurochirurgo Prof. Enrico Pierangeli e padre Mariano Bubbico.La discussione esplorerà le dimensioni più profonde della nostra esistenza, affrontando il destino ultimo dell'essere umano. L'evento promette di coinvolgere esperti di spicco in questo campo, con collegamenti in diretta per porre domande cruciali sul significato della vita alla luce delle nuove tecnologie, come l'Intelligenza Artificiale e l'uomo bionico.Un'opportunità per la comunità di approfondire la complessità della vita e del futuro umano, affrontando questioni che vanno al di là dei confini della nostra comprensione quotidiana.