'Landness' al Teatro Abeliano: successo per lo spettacolo del Liceo Coreutico di Bari

BARI - Venerdì 26 gennaio 2024, il Teatro Abeliano di Bari ha ospitato con entusiasmo il primo spettacolo alle ore 18.30 e il secondo alle 21.00, presentando "LANDNESS". Questo evento è stato realizzato grazie alla collaborazione dell’Associazione Culturale Equilibrio Dinamico di Fasano (BR) e si è inserito nelle attività di orientamento attivo per la scelta dell’indirizzo della scuola superiore di I grado.Il progetto artistico ha coinvolto gli studenti del Liceo Coreutico, promuovendo la presentazione dell’offerta formativa della scuola e valorizzando il talento creativo degli studenti. Il lavoro si è concentrato sulla rielaborazione dell'opera "L’uccello di fuoco", una coreografia di grande valore nella storia della danza.Più gruppi di danza, composti dagli studenti delle cinque classi del Liceo Coreutico, hanno lavorato su questa opera, esplorandone i diversi linguaggi coreutici e musicali. L'obiettivo era stimolare l'uso di forme espressive, poetiche e narrative, offrendo agli spettatori una varietà di interpretazioni artistiche.Le performance realizzate dalle giovani danzatrici e danzatori hanno evidenziato la padronanza dei linguaggi coreutici, mostrando competenza nell'interpretazione, nell'esecuzione e nella rappresentazione. Il risultato è stato una trasparente vetrina di creatività e impegno da parte degli studenti.Le attività sono state coordinate dai docenti del Liceo Coreutico, che hanno sostenuto gli studenti nel processo di apprendimento, contribuendo al successo formativo e alla realizzazione del progetto artistico. Al termine dello spettacolo, la preside Santa Ciriello e il corpo docente hanno espresso gratitudine alle ragazze per il magnifico spettacolo e per l'energia profusa nell'organizzazione dell'evento che ha riscosso un notevole successo.