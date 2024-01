Serie C, il Foggia perde 1-0 con la Virtus Francavilla Fontana alla Nuova Arredo Arena

- Settima sconfitta esterna del Foggia. I dauni perdono 1-0 con la Virtus Francavilla Fontana alla “Nuova Arredo Arena” nella ventitreesima giornata, la quarta di ritorno del girone C di Serie C. Decisiva per la vittoria dei biancazzurri la rete realizzata al 34’ del primo tempo da Artistico. Ottava sconfitta in questo campionato, la quarta consecutiva per i rossoneri pugliesi, che sono al quattordicesimo posto in classifica con 25 punti insieme al Messina. Quarta vittoria interna della Virtus Francavilla Fontana, quartultima con 21 punti.