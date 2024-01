L’assassina barese: il nuovo progetto di Quadraccio&BariBanda

BARI - Mercoledì 10 gennaio alle 11 da Urban assassineria urbana si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo singolo di Quadraccio&BariBanda e del relativo videoclip realizzato dal regista Antonio Palumbo, un progetto che punta a valorizzare una delle principali attrattive gastronomiche del territorio attraverso la musica e l’arte in generale.Il brano è scritto da Tony Quadrello, che da voce allo stesso, insieme alla cantante Graziana” Jana Campanella”. A completare la line up di musicisti ci sono Luigi Patruno (che ha arrangiato il brano) alle tastiere, Vince Abbracciante alla fisarmonica, Beppe Sequestro al basso, Michele Errico alle chitarre e Lorenzo Cellamare alla batteria. Una band, appunto BariBanda, composta da importanti nomi della scena musicale locale, noti su tutto il territorio nazionale.“Ancora una volta ci impegniamo a diffondere attraverso la musica l’artisticità barese – ha affermato l’autore Tony Quadrello – e questa volta abbiamo pensato di rendere omaggio al piatto che si è affermato negli ultimi anni. Attraverso la metafora, sia nella canzone che nel video, promuoviamo la città di Bari e questa sua eccellenza gastronomica”.A curare il videoclip, come accade da tempo per i progetti di Quadraccio&BariBanda ci sarà Antonio Palumbo, regista apprezzato, capace di raccontare in modo attento e originale il suo territorio, il quale ha firmato lavori quali “Nicola: Cozze, Kebab & Coca Cola” e “Varichina”, oltra ai videoclip del progetto “Citte citte a fa la iose” di Quadraccio&BariBanda. Presente nel video, ma nell’intero progetto c’è lo chef Celso Laforgia, titolare di Urban assassineria barese, locale specializzato in questo piatto barese. La sua collaborazione rappresenta un’importante e originale iniziativa di coworking che lega la musica alla ristorazione, l’arte alla cucina.“Siamo stati entusiasti di essere coinvolti in questo progetto – ha affermato lo chef-. Per me e i miei collaboratori è iniziato come gioco. Abbiamo messo a disposizione la location e le nostre persone, in qualità di attori. Il risultato è tutto da gustare, in tutti i sensi”.Durate la presentazione, che vedrà impegnato l’autore del brano nell’esecuzione dello stesso in versione acustica, interverranno i membri del cast di questo progetto e alcune autorità cittadine.Urban assassineria urbana – via Nicolai, 10 - Bari: 329611229111.00