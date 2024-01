Lecce tutto l'anno: festival e iniziative di spettacolo del 2024 in città

LECCE - Sono 30 i festival e le iniziative già programmati a Lecce per il 2024 che vanno a costituire l'ossatura dell'offerta di cultura e spettacolo prevista in città nei dodici prossimi mesi, che sarà presto integrata con altre attività ancora in fase di definizione che vedono insieme il Comune, le imprese e le associazioni culturali del territorio.Per la prima volta, l'Amministrazione comunale presenta per tempo in un incontro organizzato alle Officine Cantelmo con gli operatori turistici il calendario degli appuntamenti già fissati in città per il 2024. «Presentare il 20 gennaio molti degli appuntamenti, delle iniziative culturali e dei festival che ci saranno in città nel 2024 – spiega l'assessore al Turismo e allo Spettacolo Paolo Foresio – richiede, da un lato, uno sforzo importante di pianificazione e programmazione dall’altro è fondamentale per rafforzare ancora di più la nostra offerta, mettendola a disposizione degli operatori turistici. Uno strumento utile, anche in vista della partecipazione alla BIT - Borsa internazionale del turismo di Milano, per trasmettere ai buyer nazionali e internazionali un'idea della variegata offerta di intrattenimento che rappresenta un punto di forza nei feedback di chi viene a visitare Lecce. Con questa scelta, veniamo incontro alle richieste giustamente avanzate da alcuni operatori durante la fase di avvio della redazione del nuovo piano strategico del turismo e della cultura, di cui l'Amministrazione comunale – primo capoluogo di provincia pugliese a farlo – si sta dotando. Le richieste riguardavano proprio la possibilità di conoscere per tempo la programmazione dei mesi a venire in modo tale da poter anche modulare specifici pacchetti di viaggio. Non si erano mai create le condizioni per poterlo fare prima, ma adesso, dopo un lungo lavoro, ci siamo riusciti».Mentre sono ancora in corso la stagione di prosa del Comune con il Teatro Pubblico Pugliese all'Apollo e al Paisiello, le stagioni Strade Maestre e Teatro in Tasca ai Cantieri Koreja, la stagione teatrale del Politeama Greco, la stagione concertistica della Camerata Musicale Salentina, che caratterizzano l'offerta prevalente di questo inizio d'anno, da marzo si parte con una serie di appuntamenti di forte richiamo turistico. Un festival che scandirà i suoi concerti per quasi tutto l’anno è il FESTIVAL ORGANISTICO DEL SALENTO che è in programma a Lecce dal 17 marzo al 24 novembre e farà risuonare gli organi presenti e funzionanti nelle chiese del centro, mentre la stagione concertistica dell’Orchestra OLES si svilupperà dal 25 gennaio al 31 dicembre. Appuntamento nazionale, con le GIORNATE FAI DI PRIMAVERA in programma il 23 e 24 marzo per dare il bentornato alla bella stagione nel segno dell'arte e del paesaggio, seguito da una assoluta novità per Lecce: dal 29 al 31 marzo, debutta il FESTIVAL DI PASQUA, festival di musica da camera organizzato dall'Associazione Opera Prima con la direzione artistica di Ludovica Rana che si terrà al Convitto Palmieri. Spensieratezza e allegria sono gli ingredienti de LU RIU, la pasquetta dei leccesi al Parco di Belloluogo che si terrà il 2 aprile.Il 3 e 4 aprile, al Chiostro dei Domenicani, FOODEXP - Forum internazionale dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera richiamerà in città chef, maître, restaurant manager, bartender, comunicatori e studiosi sul tema “DNA - origini e contaminazioni della cucina italiana”. Il 25 e 26 aprile, torna la FIERA LU PANIERI all’Abbazia di Cerrate che celebra i mestieri della tradizione artigianale e contadina. Dal 3 al 5 maggio si rifletterà sulla lingua e sulle sue evoluzioni durante l'anteprima di #leparolevalgono - FESTIVAL TRECCANI DELLA LINGUA ITALIANA che proseguirà a Roma e Lecco.Tre giorni di festa intorno alla birra artigianale e alle sue infinite storie caratterizzerà BIRRE DI PRIMAVERA, in programma al parco di via dei Ferrari, Tagghiate Urban Factory, nel weekend dal 10 al 12 maggio: tra street food, concerti e intrattenimento per i più piccoli, per tre giorni la città diventerà un'eccezionale meta birraria per curiosi ed appassionati di birra artigianale. Spazio agli appassionati di motori che si riuniranno a Lecce, il 24 e il 25 maggio, per il tradizionale RALLY DEL SALENTO, promosso da ACI, mentre domenica 26 maggio si apriranno di nuovo le porte delle splendide dimore storiche del centro antico della città grazie alla collaborazione fra Comune e Associazione Dimore Storiche Puglia per CORTILI APERTI.Giugno è dedicato al bere consapevole e alla buona musica, entrambi appuntamenti diffusi nel centro storico della città, con la seconda edizione di LECCE COCKTAIL WEEK dal 10 al 16 giugno, in cui i migliori bar della città collaboreranno con i maggiori spirit brand del mondo per raccontare e promuovere i cocktail leccesi, e LECCE MUSIC WEEK, un'altra novità di quest'anno, che promette, dal 20 al 23 giugno, quattro giorni con il coinvolgimento artistico di circa 30 artisti, musicisti e dj locali impegnati in 15 appuntamenti per immergersi in generi musicali diversi, esplorare nuove tendenze e scoprire nuovi talenti. Il 13 giugno, torna la CORRI A LECCE SOTTO LE STELLE, l’appuntamento con la gara in notturna non competitiva per le strade del centro storico, organizzata dall’Asd GPDM.Tre, invece, i weekend di musica e divertimento previsti al PALASUMMER, in Piazza Palio, dal 5 al 7, dal 12 al 14 e dal 19 al 21 di luglio, mentre la decima edizione della rassegna IO NON L'HO INTERROTTA (dall'11 al 13 luglio) cercherà di indagare l’attuale situazione del giornalismo e della comunicazione politica.Dall'11 al 21 luglio torna TEATRO DEI LUOGHI, il festival internazionale di Koreja, che grazie alla rivalutazione di attrattori turistici e beni culturali attraverso l’arte, vuole sostenere il turismo per raccontare il quotidiano, il politico e il sociale, offrendo allo spettatore/turista nuovi strumenti per modificare la percezione del territorio. Il 13 luglio, il Chiostro dei Domenicani ospiterà CHARME IN ROSA, la festa dei rosati e degli oli di Puglia organizzata dall’Associazione Italiana Sommelier di Lecce. Si rinnova l'appuntamento per il quarto anno consecutivo con il festival internazionale di musica da camera, CLASSICHE FORME, diretto dalla concertista di fama mondiale Beatrice Rana, dal 14 al 21 luglio, mentre la notte delle stelle cadenti, il 10 agosto, terminerà con la coinvolgente ALBA IN JAZZ, nella marina di San Cataldo, promossa dall'associazione Locomotive. Le sonorità popolari del FESTIVAL LA NOTTE DELLA TARANTAsono ormai una tradizione la sera prima di Ferragosto, il 14 agosto, mentre si attestano sempre di più come un appuntamento molto amato anche dai turisti i tre giorni della FESTA DI SANT'ORONZO, dal 24 al 26 agosto.La danza nella sua declinazione più contemporanea è protagonista di un altro appuntamento nuovo SALENTO INTERNATIONAL CONTEMPORARY dal 19 al 30 agosto, mentre il primo dei festival di quartiere ad aver già chiuso le date è quello coloratissimo e vivace del quartiere San Pio, EPPOI FESTIVAL dal 13 al 15 settembre. Torna anche TRUE, dal 27 al 30 settembre, l'evento di travel luxury per promuovere le bellezze della sua regione, la Puglia, con porta in città più di 50 buyer internazionali. Il 12 e il 13 ottobre, sono in programma le GIORNATE FAI DI AUTUNNO.A ottobre, l'associazione Diffondiamo idee di valore proporrà il festival CONVERSAZIONI SUL FUTURO (dal 17 al 20 ottobre), con un ricco programma di talk, presentazioni, monologhi, proiezioni, spettacoli e visite guidate, mentre la suggestione della cinematografia europea torna, ospitando in città ospiti nazionali e internazionali, con il FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO, dal 9 al 16 novembre. Si chiude con la spensieratezza di KIDS, il festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni, dal 28 dicembre al 6 gennaio 2025, a cura di Factory Compagnia Transadriatica, e con l’appuntamento ormai tradizionale di CORTILI APERTI A NATALE.A questi appuntamenti andranno ad aggiungersi, appena saranno fissate le date, gli appuntamenti della Camerata Musicale Salentina con i concerti con aperitivo al Paisiello fra marzo e maggio, Classica d’estate fra giugno e luglio nella sala Giardino e Teatini in musica fra luglio e gli inizi di agosto; la stagione di danza primaverile all’Apollo ed estiva ai Teatini del Balletto del Sud; la rassegna letteraria del Comune Agostiniani Libri agli Agostiniani; i concerti estivi del Conservatorio, quelli della programmazione primavera-estate dell’orchestra OLES, le rassegne organizzate da Fondo Verri, Improvvisart, Astragali e AMA – Accademia Mediterranea dell’Attore, gli altri due festival di quartiere, A Vele Spiegate e I Love Parco Tafuro e il cinema sotto le stelle con il Db d’Essai. Vive le cinema, il Festival del Cinema Francese, e la grande musica per pianoforte con Piano City Lecce sono entrambi confermati e le date saranno comunicate a breve.Durante l'estate in città approderanno anche alcune tappe della diciottesima edizione del SEI Festival di Coolclub che proporrà in giro per il Salento il suo viaggio musicale (seifestival.it) e di Oversound Festival che ospita i concerti di nomi delle star del panorama musicale contemporaneo. Fra metà ottobre e metà dicembre, il Festival di Chitarra Classica.«In termini di cultura e spettacolo, abbiamo da proporre a chi visita la città – sottolinea l’assessora alla Cultura Fabiana Cicirillo – un’offerta ricca e variegata che soddisfa tutti i gusti e le varie fasce d’età. Un lavoro di tessitura che in questi anni abbiamo fatto insieme alle tante realtà attive sul territorio, che sono continua fucina di idee e di stimoli. A breve pubblicheremo la call per definire il calendario dei Teatini e avere, quindi, anche questo tassello della programmazione nel dettaglio».L’aggiornamento costante dell’intera programmazione sarà disponibile come sempre sul sito Lecceinscena.it, che comunicare le iniziative in città, in italiano e in inglese per i turisti.«In questi nostri anni alla guida della città, abbiamo cercato di creare – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – una costante e proficua collaborazione con le associazioni e le imprese culturali che la animano, di introdurre strumenti che prima non c’erano come un sito, Lecceinscena, che raccogliesse e aggiornasse quotidianamente le iniziative in programma a vantaggio di residenti e turisti, di provare a lavorare per tempo sulla programmazione, consapevoli che ragioni legate anche alle diverse fonti di finanziamento non sempre lo avrebbero reso possibile. Arriviamo oggi ad avere a gennaio una prima panoramica dell’offerta culturale e di spettacolo in città dei prossimi mesi, che verrà, col tempo, integrata e ampliata, da presentare agli operatori turistici. Lo considero un successo collettivo, di cui ringrazio per il lavoro di coordinamento puntuale i miei assessori, Paolo Foresio e Fabiana Cicirillo».