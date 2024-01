Leonardo Massa nominato vice presidente Southern Europe della divisione crociere del Gruppo MSC

NAPOLI – Leonardo Massa, Managing Director Italia di MSC Crociere e di Explora Journeys, ha assunto il nuovo incarico di Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC, riportando al CEO di MSC Cruises, Gianni Onorato. La nomina rappresenta il riconoscimento degli ottimi risultati di crescita e del successo ottenuti da Massa, nel corso degli anni, alla guida della Compagnia nel nostro paese. Grazie ad essi, il manager napoletano assume ora anche la responsabilità di Francia, Spagna e Portogallo, continuando a ricoprire la carica di Managing Director per l’Italia. – Leonardo Massa, Managing Director Italia di MSC Crociere e di Explora Journeys, ha assunto il nuovo incarico di Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC, riportando al CEO di MSC Cruises, Gianni Onorato. La nomina rappresenta il riconoscimento degli ottimi risultati di crescita e del successo ottenuti da Massa, nel corso degli anni, alla guida della Compagnia nel nostro paese. Grazie ad essi, il manager napoletano assume ora anche la responsabilità di Francia, Spagna e Portogallo, continuando a ricoprire la carica di Managing Director per l’Italia.





A Leonardo Massa riportano i Country Manager della Francia, Patrick Pourbaix, della Spagna, Fernando Pacheco, e del Portogallo, Eduardo Cabrita.

"Ringrazio MSC per avermi scelto per questo nuovo importante incarico e il team di MSC Crociere in Italia per avermi supportato nel renderlo possibile. Sono molto contento di intraprendere questa nuova sfida professionale e sono convinto che, grazie a questo nuovo modello organizzativo, sarà possibile massimizzare l’integrazione e la sinergia tra i diversi paesi, andando a replicare le best practices di ogni mercato a beneficio dei risultati globali" ha commentato Massa.

Il nuovo incarico internazionale di Massa riguarda anche Explora Journeys, il nuovo brand dedicato ai viaggi di lusso in mare, che già oggi può contare su un’incredibile nave costruita in Italia da Fincantieri. Nel giro di cinque anni Explora Journeys giungerà ad avere una flotta composta da sei unità, con una capacità complessiva di oltre 2.700 suite.

Nato a Napoli nel 1967, Leonardo Massa si è laureato alla Federico II in Economia e Commercio e ha frequentato un master MBA presso l’università Bocconi di Milano. Dopo aver maturato oltre 10 anni di esperienza in aziende dell’industria turistica, tra cui la Fratelli Cosulich di Trieste, nell’aprile del 2005 Massa è approdato in MSC Crociere ricoprendo inizialmente la carica di Responsabile Commerciale e, in seguito, quella di Direttore Commerciale Italia. Nel 2013 è stato nominato Country Manager Italia di MSC Crociere e, dal 2019, Managing Director Italia. Dal 2023 è anche Managing Director di Explora Journeys per il nostro Paese. Ex atleta olimpico di canottaggio, è un grande appassionato di viaggi.