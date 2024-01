Castrì di Lecce, il 19 gennaio al ristorante Cinema 28 la Cena con Delitto 'Una questione di cuore'

CASTRI' DI LECCE (LE) - Venerdì 19 gennaio 2024 Improvvisart torna sulla scena del crimine del ristorante Cinema 28 con la Cena con Delitto "Una questione di cuore". Denaro, ambizione, ma soprattutto amore sono i tre cardini su cui si sviluppa la storia dei protagonisti, all’apparenza felici, ma che nascondono qualche piccolo segreto. D’altronde, chi non ne ha? - Venerdì 19 gennaio 2024 Improvvisart torna sulla scena del crimine del ristorante Cinema 28 con la Cena con Delitto "Una questione di cuore". Denaro, ambizione, ma soprattutto amore sono i tre cardini su cui si sviluppa la storia dei protagonisti, all’apparenza felici, ma che nascondono qualche piccolo segreto. D’altronde, chi non ne ha?





Cena con Delitto è una cena-spettacolo che si svolge davanti agli occhi degli invitati: gli attori di Improvvisart si uniranno ai clienti, si mischieranno al personale addetto al servizio o alla cucina, o fingeranno di essere i proprietari del locale. All'inizio della serata tutto sembra tranquillo fino a quando un terribile omicidio avviene proprio davanti a tutti i commensali, lasciandoli senza fiato. Da quel momento, ogni tavolo si trasforma in un'equipe di investigatori che, tra una portata e l’altra, dovrà risolvere il misterioso caso, aiutando la polizia ad arrestare il colpevole. Enigmi, menzogne, misteri, doppi giochi, tradimenti e colpi di scena: in una Cena con Delitto nulla è davvero come sembra.

Cena con Delitto è un format di ImprovvisArt.





Menù della serata





Antipasto





Capocollo di Martina Franca

Focaccia rustica di patate

Pittule alla pizzaiola





Primo piatto





Mezzi paccheri alle verdure trifolate





Secondo piatto





Medaglioni di maialino al Negroamaro su letto di rucola

Patate al forno





Dessert





Mille foglie ai frutti di bosco





Bevande escluse





INFORMAZIONI:

Cena con delitto "Una questione di cuore"

Venerdì 19 gennaio 2024 – ore 21:00

Cinema 28, via Nazario Sauro 28 – Castrì di Lecce

Cena a menu fisso e spettacolo 33€ (bevande escluse)

Prenotazione obbligatoria al 347.9013300