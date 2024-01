Mazzarano: 'Ecco tutti i finanziamenti e i lavori in corso nel Pta 'Pagliari' di Massafra'

BARI - “Il PTA di Massafra è interessato da un importante ammodernamento tecnologico. Con delibere di Giunta Regionale n. 688/2022 e n. 763/2022 nell’ambito della misura M6.C2.1 del PNRR che prevede l’aggiornamento tecnologico e digitale ospedaliero, è stata prevista la sostituzione della TAC presente all’interno del PTA di Massafra con una nuova apparecchiatura Tomografo Computerizzato (CT SCANS) – 128 stati per un importo finanziato di 530 mila euro". Così in una nota Michele Mazzarano, consigliere regionale Pd."Tale apparecchiatura - prosegue - è progettata per produrre immagini trasversali del corpo umano mediante ricostruzione computerizzata dei dati della trasmissione di raggi X rilevati su diversi piani e angolature, incluse le acquisizioni assiali, cine, elicoidali (volumetriche), cardiache, ecc. Parliamo di un valido strumento per la diagnosi di malattie, traumi o anomalie e per la pianificazione e il monitoraggio di terapie.L’apparecchiatura è stata installata e verrà collaudata nel mese di Gennaio 2024. Inoltre con delibere di Giunta Regionale n. 688/2022 e n. 763/2022 nell’ambito della misura M6.C2.1 del PNRR, che prevede l’aggiornamento tecnologico e digitale ospedaliero, è stata prevista la sostituzione del sistema radiologico presente all’interno del PTA di Massafra con una nuova apparecchiatura per un importo finanziato di 247mila euro.Il sistema radiologico telecomandato digitale è un'apparecchiatura diagnostica di nuova generazione per l'esecuzione di radiografie con mezzo di contrasto (fluoroscopia) e di radiografie dell'apparato muscolo-scheletrico e del torace, dell'addome e dell'apparato digerente. Il sistema garantisce una migliore qualità delle immagini radiologiche e fluoroscopiche a fronte di una minima dose di esposizione ai raggi X del paziente.L’apparecchiatura verrà installata presumibilmente nel mese di aprile 2024.Questi ulteriori investimenti si aggiungono alla realizzazione della Casa della comunità con un finanziamento, nell’ambito delle risorse del PNRR, di 2milioni e 830 mila euro con progettazione esecutiva e esecuzione lavori già affidati nei mesi scorsi. È inoltre prevista la realizzazione dell’Ospedale di Comunità con un finanziamento, nell’ambito delle risorse del PNRR, di 2milioni e 622mila euro con progettazione esecutiva ed esecuzione lavori già affidati nei mesi scorsi.Si darà vita poi alla Centrale Operativa Territoriale con un finanziamento di 200mila euro presso il Distretto di Massafra”, conclude Mazzarano.