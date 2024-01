Mkhitaryan: 'Felicissimo del rinnovo, l'Inter mi ha dato tanto'

Un rinnovo arrivato dopo una stagione e mezza da trascinatore. Henrikh Mkhitaryan ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di Inter TV dopo aver prolungato il suo contratto con l'Inter fino al 2026:



Henrikh Mkhitaryan e l'Inter ancora insieme: che significato ha per te questo rinnovo?

"Sono felicissimo, l'Inter mi ha dato tanto in questo anno e mezzo e voglio dare ancora di più. Spero di vincere tanti trofei con questa maglia".

Sei arrivato in silenzio, ma sei diventato fondamentale in questo gruppo: quanto sei orgoglioso di farne parte?

"Sono molto orgoglioso perché faccio parte di un grande gruppo, stiamo facendo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi e vincere trofei".

Hai giocato in grandi Club e hai tanta esperienza, ma qui all'Inter sei migliorato ulteriormente come giocatore: quanto sei cresciuto in questi anni?

"Sto ancora crescendo, non mi fermerò. La cosa più bella è imparare ogni giorno, allenandomi e giocando con i miei compagni".

In campo sembri instancabile, un esempio di dedizione e sacrificio: qual è il tuo segreto?

"Lavorare sempre ogni giorno, soprattutto perché so che sono gli ultimi anni della mia carriera. Voglio fare il massimo e vincere. Sto facendo più del 100% e sto dando tutto.

Qual è il momento più bello che hai vissuto con l'Inter? Quanta voglia c'è di raggiungere nuovi traguardi?

"Ho vissuto tanti momenti belli e vorrei averne altri nei prossimi anni".

Sei amatissimo dai tifosi nerazzurri: cosa significa per te tutto questo affetto?

"Significa che sto dando molto per la squadra. Voglio rendere ancora più orgogliosi i tifosi interisti".

Grazie a Inter.it