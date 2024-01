Natale a Polignano, il bilancio è da record: +8%

POLIGNANO A MARE - Una città e cento eventi in trenta giorni per un indotto di alcune decine di migliaia di presenze. Polignano a mare si conferma la regina del Natale. Durante le festività natalizie i vicoli della città di Domenico Modugno sono stati addobbati e illuminati a festa in occasione della seconda edizione del “Natale a Polignano. C’era una volta il Natale”. Da dicembre a gennaio spettacoli, luminarie e laboratori hanno impreziosito il periodo più magico dell’anno regalando a visitatori e cittadini un periodo di festa.“Il bilancio è certamente positivo” spiega il sindaco del Comune di Polignano a Mare, Vito Carrieri. “È stato un Natale a misura di tutti: grandi, bambini, residenti e turisti. Siamo riusciti a coinvolgere trasversalmente l’intera popolazione e le migliaia di turisti insieme al mondo dell’associazionismo, pubblico e privato”.La città, definita da Booking ‘la più accogliente al mondo’, è stata palcoscenico di un’atmosfera incantata, con il borgo che ha ospitato una serie di attività dedicate a grandi e piccini e le piazze che sono diventate luogo di incontro per famiglie. Centrale, poi, è stata l’offerta culturale del Teatro Pubblico Pugliese, oltre alle iniziative collaterali organizzate dalle associazioni socio-culturali e di categoria del territorio.Per il secondo anno la kermesse, organizzata dal Comune di Polignano, è tornata a far brillare la città registrando un 8.2% in più di presenze rispetto al 2022. Anche grazie alle 100mila visite sul sito internet e sui canali di comunicazione social, “Natale a Polignano” ha portato con sè, solo nella giornata di Capodanno, un tasso di occupazione superiore al 90%.“Polignano è una destinazione resiliente – ha detto l’assessore al turismo del Comune di Polignano, Francesco Muciaccia – che ha dimostrato quanto, nonostante le difficoltà invernali registrate in Italia, sia riuscita non solo a reggere ma anche a incrementare i numeri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, che già erano record”.Obiettivo della manifestazione era quello di dare continuità alla straordinaria stagione turistica estiva, promuovendo il messaggio della presidente dell’associazione albergatori di Polignano a Mare, Patrizia Migailo, secondo cui “Polignano non è solo mare, è bella sempre”. Le iniziative relative alla comunicazione hanno coinvolto le strutture ricettive e le attività commerciali della città con l’obiettivo di contribuire all’incremento dei flussi turistici durante il periodo natalizio, nell’ottica della destagionalizzazione.“Quando parliamo di risultati – continua il primo cittadino - dobbiamo guardare ad ampio raggio e non solo alle presenze sul territorio. Quest’anno abbiamo avuto più pernotti e più presenze rispetto al passato, anche nell’ottica di un turismo che deve vedere Polignano meta non solo di passaggio ma di permanenza. Oltre a questo abbiamo avuto rilievo a livello locale, regionale e nazionale e questo permetterà di far accrescere la grande fama e notorietà di Polignano”.