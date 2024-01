Operazione antidroga a Bari: arrestati due spacciatori vicino alla Stazione Centrale

BARI - Nel contesto delle attività di controllo del territorio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari ha intensificato le operazioni nella città, in linea con le disposizioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Ministro dell’Interno nel maggio 2023. La sera del 19 gennaio scorso, i militari della Compagnia Carabinieri di Bari Centro, supportati da varie unità, hanno effettuato un servizio ad Alto Impatto nelle zone limitrofe alla Stazione Ferroviaria Centrale.Durante il servizio, sono stati controllati circa 50 individui, di cui 22 stranieri, e 11 veicoli. Come risultato di tali attività, sono stati arrestati due cittadini di nazionalità africana, rispettivamente di 32 e 27 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati simili e in possesso di regolare permesso di soggiorno.I Carabinieri hanno focalizzato la loro attenzione su questi due individui, bloccandoli mentre stavano compiendo attività di spaccio. Nel primo caso, è stato arrestato un uomo trovato in possesso di 20 grammi di hashish, divisi in 25 dosi, e 490 euro, provento dell’attività illecita. Questo individuo stava cedendo una dose di droga a un 26enne in piazza Umberto I. Nel secondo caso, un altro uomo è stato fermato in possesso di circa 4 grammi di cocaina, suddivisi in 9 dosi, 1 grammo di hashish (diviso in 2 dosi), 1 grammo di marijuana e 310 euro, anch'essi provento dello spaccio. Entrambi sono stati arrestati in flagranza del reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.Le indagini preliminari sono ancora in corso, e la colpevolezza degli arrestati sarà accertata in sede di processo nel rispetto del contraddittorio tra le parti. È da sottolineare l'importanza di tali operazioni nell'ambito degli sforzi per garantire la sicurezza pubblica e contrastare il traffico di droga nel territorio.