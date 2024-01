Tragedia su Strada Provinciale nel Leccese: giovane di 19 anni perde la vita in un incidente automobilistico

NOVOLI - Ieri sera, lungo la strada provinciale 4 tra Campi Salentina e Novoli, nel Leccese, si è verificato un drammatico incidente automobilistico. Un'auto, a bordo della quale viaggiavano quattro giovani, è rimasta coinvolta in un violento impatto contro un muretto a secco. Le cause del tragico evento sono ancora in fase di accertamento.Purtroppo, Carlo Ala, un ragazzo di soli 19 anni, ha perso la vita nell'incidente. La vettura, secondo una prima ricostruzione, è andata in testacoda, causando conseguenze fatali per il giovane conducente. Nonostante l'intervento tempestivo del 118, al loro arrivo, purtroppo, per Carlo Ala non c'era più nulla da fare.Gli altri occupanti dell'auto, anch'essi giovanissimi, sono rimasti feriti e sono stati trasportati presso il Vito Fazzi di Lecce per ricevere le cure necessarie. Tra i feriti, figura la sorella minore della vittima, coinvolta nella tragica vicenda.Le dinamiche precise dell'incidente sono al centro delle indagini condotte dai Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragica perdita. L'auto coinvolta nell'incidente e il muretto danneggiato forniscono importanti elementi per comprendere la dinamica dell'accaduto.Il giovane Carlo Ala è stato ricordato con affetto e cordoglio sui social, dove amici e conoscenti hanno espresso il loro dolore per la perdita improvvisa. Messaggi di tristezza e ricordi di momenti spensierati con il giovane defunto hanno invaso i social media, sottolineando il dolore di chi lo conosceva e apprezzava la sua personalità. La comunità locale è unita nel cordoglio per questa tragedia e si stringe attorno alla famiglia Ala in questo momento di profonda tristezza.