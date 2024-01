Ostuni, sabato 27 gennaio, Santa Messa in onore di San Sebastiano concelebrata da Don Antonio Coluccia nella Chiesa di San Francesco

- Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: sabato 27 gennaio si terranno le celebrazioni in onore di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale. La Santa Messa nella Chiesa di San Francesco, in Piazza della Libertà sarà celebrata da Don Antonio Coluccia, simbolo della lotta allo spaccio e alla criminalità, dalle cui mani cerca ogni giorno di strappare i giovani con le sue iniziative, con i valori dello sport e con la sua testimonianza coraggiosa, per la quale vive da molti anni sotto scorta.