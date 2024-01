Piemontese firma protocollo con il CIP Puglia e premio speciale 'Puglia 2023'

BARI - L’attività fisica e sportiva come strumento di promozione della salute e di integrazione sociale grazie a interventi di sostegno a progetti di educazione alla salute e alla corretta alimentazione. È il primo asse delle Linee Guida per lo Sport 2022-2024 e, attorno a esso, ruota il nuovo protocollo d'intesa che è stato sottoscritto, ieri sera, tra il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Puglia, Giuseppe Pinto.L'intesa è stata ridefinita nei contenuti in base ai risultati degli interventi realizzati negli anni scolastici precedenti, coinvolgendo attivamente i tre Assessorati regionali allo Sport per Tutti, alla Salute e alla Mobilità, garantendo un intervento integrato interassessorile e interistituzionale al fine di presentare al mondo della scuola un’unica azione insieme al CIP."Dal 2017 ci impegniamo in modo molto intenso nelle scuole, in particolare con il progetto 'Scuola, Sport e Disabilità' che ci predisponiamo a riattivare per il sesto anno scolastico consecutivo, mobilitiamo centinaia di scuole e migliaia di ragazzi disabili e non", ha detto il vicepresidente Piemontese, al quale il presidente Pinto ha consegnato il premio speciale "Puglia 2023", in occasione della firma del protocollo, avvenuta ieri sera negli uffici dell'Assessorato, a Bari, in via Gentile, presente il dirigente della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport, Benny Pacifico.Nel protocollo, Regione Puglia e CIP concordano di perseguire congiuntamente nella promozione delle attività motorie sportive scolastiche e, in particolare, nello sviluppo del Progetto “Scuola, Sport e Disabilità" per l'anno scolastico in corso, forti anche del contributo finanziario regionale di 200 mila euro.