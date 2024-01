Serie C, Taranto-Picerno match clou

Nei pugliesi in attacco giocheranno Fabbro e il senegalese Kanoutè che cercherà di segnare la nona rete in questo campionato. Nel Picerno il tecnico Emilio Longo potrà contare sul centravanti Albadoro e la punta Murano, il capocannoniere del torneo con 14 gol.

- Taranto-Picerno è il match clou della ventesima giornata, la seconda di ritorno del girone C di Serie C, La gara si disputerà domani alle 20,45 allo “Iacovone”. Per gli jonici sarà una partita insidiosa perché i lucani cercheranno la vittoria per restare in corsa per la promozione in Serie B, mentre i pugliesi dovranno prevalere per avvicinarsi al secondo posto.